До закриття міжбанку курс долара подешевшав на 8 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
27 червня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 27 червня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 27 червня
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Закриття 27 червня
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Зміни
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40,54/40,57
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40,46/40,50
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8 /7
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43,35/43,37
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43,38/43,41
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¾
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,45−40,90 грн. Євро купують за 43,36 грн, а продають за 43,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,73−40,82, євро — 43,80−43,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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