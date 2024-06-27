Нафтогаз отримав 10,9 млрд грн прибутку

Консолідований операційний прибуток групи «Нафтогаз» у І кварталі 2024 року склав 12,4 млрд грн. Водночас відповідний показник за аналогічний період минулого року дорівнював 3,4 млрд грн.

«Нафтогаз залишається опорою України в умовах війни. Спільними зусиллями посилюємо наші позиції, демонструючи ріст фінансових показників. У І кварталі 2024 року ми покращили фінансовий результат і материнської компанії групи — НАК „Нафтогаз України“. Вона отримала чистий прибуток у розмірі 8,1 млрд грн, що на 0,4 млрд більше, ніж за аналогічний період 2023 року», — зауважив Олексій Чернишов.

Він також нагадав, що в кінці березня 2024 року «Нафтогаз» успішно завершив опалювальний сезон 2023/2024 років в умовах дії ПСО, не отримавши жодного додаткового фінансування від держави.