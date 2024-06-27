Протягом травня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 10 млн грн гарантованого відшкодування. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Фонд гарантування у травні відшкодував вкладникам банків, що ліквідуються, понад 10 мільйонів
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Відшкодування коштів
- вкладники Мегабанку отримали 2,9 млн грн;
- вкладники Форвард Банку — 1,7 млн грн;
- вкладники Укрбудінвестбанку — майже 1,5 млн грн;
- вкладники банку Конкорд — 1,4 млн грн.
За січень-травень 2024 року сума гарантованих виплат склала понад 79 млн грн. У цілому вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», станом на 1 червня 2024 року Фонд виплатив гарантоване відшкодування на загальну суму 99 970,8 млн грн.
Від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 657,2 млн грн.
У Фонді нагадали, що після набуття чинності закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.
Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.
Як отримати виплати
Виплати можна отримати трьома способами:
- через застосунок «Дія» у смартфоні (в меню оберіть сервіс «Повернення вкладів»),
- дистанційно через банк-агент,
- безпосередньо у відділенні банку-агента (перелік банків-агентів Фонду за посиланням).
Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 червня 2024 року він накопичив понад 35,3 млрд грн.
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