Фонд гарантування у травні відшкодував вкладникам банків, що ліквідуються, понад 10 мільйонів

Протягом травня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 10 млн грн гарантованого відшкодування. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Відшкодування коштів

вкладники Мегабанку отримали 2,9 млн грн;

вкладники Форвард Банку — 1,7 млн грн;

вкладники Укрбудінвестбанку — майже 1,5 млн грн;

вкладники банку Конкорд — 1,4 млн грн.

За січень-травень 2024 року сума гарантованих виплат склала понад 79 млн грн. У цілому вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», станом на 1 червня 2024 року Фонд виплатив гарантоване відшкодування на загальну суму 99 970,8 млн грн.

Від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 657,2 млн грн.

У Фонді нагадали, що після набуття чинності закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.

Як отримати виплати

Виплати можна отримати трьома способами:

через застосунок «Дія» у смартфоні (в меню оберіть сервіс «Повернення вкладів»),

дистанційно через банк-агент,

безпосередньо у відділенні банку-агента (перелік банків-агентів Фонду за посиланням).

Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 червня 2024 року він накопичив понад 35,3 млрд грн.