Україна збільшила виробництво зброї на 25% — Держстат

За січень-березень 2024 року виробництво зброї в Україні зросло в середньому на 25,4% до аналогічного періоду 2023 року. Про це свідчать дані Держстату.

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У січні 2024 року в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем минулого року.

У лютому зростання склало 29%, а в березні темпи виробництва скоротились — в Україні виробили на 18,8% більше озброєння, ніж у 2023 році.

При цьому січневе виробництво на 4% просіло порівняно з груднем 2023 року. У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024 року на 1,3%.