У Києві через спеку до кінця місяця обмежили рух вантажівок

Із 27 червня до 1 липня з 10:00 до 22:00 у столиці обмежили рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Про це повідомляє «Київавтодор».

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Зазначається, що за прогнозом Укргідрометцентру, в ці дні очікується підвищення температури повітря вище + 28 градусів.

Тож, для збереження дорожнього покриття на вулицях і шляхах міста в цей період обмежать рух для автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

«Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху на вулично-дорожній мережі столиці здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві», — йдеться у повідомленні.

У «Київавтодорі» нагадали, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».