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27 червня 2024, 13:15

SpaceX збільшить капіталізацію до $210 млрд

SpaceX продасть свої акції по $112 у рамках тендерної пропозиції, що має на увазі оцінну вартість компанії Ілона Маска майже $210 млрд, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

SpaceX продасть свої акції по $112 у рамках тендерної пропозиції, що має на увазі оцінну вартість компанії Ілона Маска майже $210 млрд, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЦе вище, ніж та капіталізація $200 млрд, на яку SpaceX орієнтувалася в травні.
Фото: probusiness.io

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Це вище, ніж та капіталізація $200 млрд, на яку SpaceX орієнтувалася в травні. Тоді джерела Bloomberg повідомляли, що компанія може продати акції по $108−110 за папір. Наразі SpaceX вирішив встановити вищу ціну через значний попит з боку інвесторів, зазначають співрозмовники агентства.

SpaceX посідає друге місце серед усіх стартапів у світі за вартістю. Хоча нова оцінка для неї стане рекордною, компанія все ще поступається китайській ByteDance, материнська компанія TikTok: її капіталізація становить $268 млрд. Умови пропозиції SpaceX ще можуть змінитися, зазначають джерела Bloomberg.

Нагадаємо

У грудні SpaceX оцінювалася майже $180 млрд. Тоді компанія продавала свої акції по $97 за папір.

У лютому SpaceX змінила місце реєстрації, переїхавши з Делавера до Техасу. Це сталося після того, як суд у Делавері визнав недійсним рішення акціонерів Tesla про виплату Маску $56 млрд у вигляді винагороди, рішення про яке було ухвалено у 2018 році.

Суддя штату Делавер Кетлін Маккормік при розгляді позову дійшла висновку, що $56 млрд — це «незбагненна сума», несправедлива стосовно акціонерів.

Після цього Маск у соцмережі X написав: «Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер». У червні акціонери Tesla повторно схвалили пакет винагороди Маску. Також вони затвердили переїзд компанії до Техасу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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