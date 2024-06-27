Курс японської ієни впав до мінімуму з 1986 року

Долар на торгах 26 червня на момент зміцнився до ієни на 0,58% і піднявся до 160,62 ієни за долар, свідчать дані ринку Forex. Вище цього значення валютна пара USD/JPY востаннє торгувалася у грудні 1986 року. Про це пише Bloomberg.

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Тиск на ієну

На ієну продовжує чинити тиск суттєвий розрив між відсотковими ставками в США та Японії, де вартість позик залишається близькою до нуля.

Наступною серйозною проблемою для японської валюти можуть стати дані щодо цінового індексу базових витрат на особисте споживання (PCE) у п'ятницю, 28 червня. Це індикатор, на який ФРС звертає найбільше уваги під час відстеження інфляції країни.



З початку року японська валюта ослабла більш як на 12%. Це призвело до підвищення цін на імпорт, завдало збитків японським споживачам і викликало занепокоєння серед бізнесу.



Враховуючи, що базові відсоткові ставки в Японії залишаються трохи вищими за нуль, а відсоткові ставки в США поки не знижені, розрив у дохідностях на ринках двох країн означає, що ієна може продовжити ослаблення, пише Bloomberg.



У квітні та травні 2024 року Мінфін Японії проводив валютні інтервенції з метою стабілізувати курс національної валюти, який впав нижче за позначку 160 ієн за долар — максимум більш ніж за три десятиліття.

Японія витратила на стабілізацію курсу 9,8 трлн ієн (близько $61,3 млрд). Точних дат інтервенцій відомство не уточнило. Дані валютних резервів показують, що Японія, ймовірно, продавала казначейські облігації США, повідомило агентство.



Старший ринковий стратег компанії Brown Brothers Harriman Еліас Хаддад вважає, що нове втручання Банку Японії у валютний ринок можливе, якщо курс ієни перейде в діапазон 160−165 за долар.



Аналітики Bank of America прогнозують ослаблення японської валюти до 163 ієн за долар до вересня. Подальше падіння (до 165 ієн за долар) посилить тиск на японську владу, яка повинна буде вжити заходів з метою підтримати валюту.



У Sumitomo Mitsui DS Asset Management та Mizuho Bank Ltd допустили падіння до 170 ієн за долар. Експерт ATFX Global Markets Нік Твідейл також вважає, що є ймовірність того, що курс пари долар/єна відносно швидко досягне 170.