Interactive Brokers виявив $48 млн збитків через збій торгів на NYSE

Торговий збій на Нью-Йоркській Фондовій Біржі (NYSE) на початку червня обійшовся Interactive Brokers у $48 млн після того, як компанія покрила угоди з акціями Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, які впали в ціні на 99%. Про це повідомляє видання Financial Times.

Компанія Interactive Brokers, заснована мільярдером Томасом Петерффі, повідомила про втрати у середу, 26 червня. У її повідомленні зазначається, що брокер не виключає подання позовів до NYSE. Акції класу A компанії Berkshire Hathaway були серед тих, що несподівано впали 3 червня, що призвело до зупинки торгів на біржі. Ціна акцій компанії впала з $622 тисяч до $185, а після того, як торги відновилися майже за дві години, підскочила до $741 941.

Того ж дня біржа заявила, що скасує помилкові угоди. Проте Interactive Brokers стверджує, що NYSE відмовилася анулювати їхні угоди. NYSE, що належить компанії Intercontinental Exchange, відмовилася коментувати ситуацію FT.