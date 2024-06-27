Курс валют на 27 червня: банки знизили цінники на долар та євро

У четвер на готівковому ринку курс долара у купівлі втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці подешевшало на 9 копійок, а у продажу на 2 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,45−40,90 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 44,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,77−40,85, євро — 43,80−44,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,54−40,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,35 −43,37 грн/євро.