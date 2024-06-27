Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 260 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 539 320 військових.
27 червня 2024, 8:10
Втрати ворога за 26 червня: 1 260 російських окупантів, 3 танки та 24 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 539320 (+1260) осіб,
- танків — 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 15459 (+9) од,
- артилерійських систем — 14363 (+42) од,
- РСЗВ — 1108 (+0) од,
- засоби ППО — 868 (+5) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11459 (+24),
- крилаті ракети — 2324 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка — 2420 (+11)
Джерело: Мінфін
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