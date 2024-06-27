У США розглянуть законопроєкт про сплату федеральних податків біткоїнами

Член Палати представників від штату Флорида представив до Конгресу проєкт закону, що дозволяє фіскальним органам США приймати податкові платежі у біткоїнах.

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Про що законопроєкт

Метт Гаєць пояснив, що натхненний результатами законодавчих реформ уряду Сальвадора і позитивними результатами, яких досягла влада країни після визнання біткоїна офіційним платіжним засобом.

Законопроєкт Метта Гаєца пропонує внести поправок до Податкового кодексу США 1986 року та зобов'язати Міністерство фінансів розробити план затвердження флагманської цифрової валюти як засобу сплати податків та мит.

Положення законопроєкту передбачають запровадження правил про «конвертацію будь-якої отриманої суми біткоїнів у доларовий еквівалент у момент отримання платежу».

«У разі схвалення Конгресом новий закон модернізує податкову систему. Він дозволить сумлінним платникам податків використовувати біткоїни для сплати федеральних податків, а уряду — просувати інновації, підвищувати ефективність фінансової системи та пропонувати більшу гнучкість американським громадянам. Це сміливий крок до майбутнього, де цифрові валюти відіграватимуть життєво важливу роль, гарантуючи, що США очолять авангард технологічного прогресу», — проголосив конгресмен, який представляв проєкт колегам.

Влада штату Колорадо реалізувала можливість сплачувати податки та державні мита у криптовалюті ще три роки тому. Тоді ініціатором реформ виступив губернатор штату Джаред Поліс.