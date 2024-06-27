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27 червня 2024, 10:13

У США розглянуть законопроєкт про сплату федеральних податків біткоїнами

Член Палати представників від штату Флорида представив до Конгресу проєкт закону, що дозволяє фіскальним органам США приймати податкові платежі у біткоїнах.

Член Палати представників від штату Флорида представив до Конгресу проєкт закону, що дозволяє фіскальним органам США приймати податкові платежі у біткоїнах.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПро що законопроєктМетт Гаєць пояснив, що натхненний результатами законодавчих реформ уряду Сальвадора і позитивними результатами, яких досягла влада країни після визнання біткоїна офіційним платіжним засобом.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Про що законопроєкт

Метт Гаєць пояснив, що натхненний результатами законодавчих реформ уряду Сальвадора і позитивними результатами, яких досягла влада країни після визнання біткоїна офіційним платіжним засобом.

Законопроєкт Метта Гаєца пропонує внести поправок до Податкового кодексу США 1986 року та зобов'язати Міністерство фінансів розробити план затвердження флагманської цифрової валюти як засобу сплати податків та мит.

Положення законопроєкту передбачають запровадження правил про «конвертацію будь-якої отриманої суми біткоїнів у доларовий еквівалент у момент отримання платежу».

«У разі схвалення Конгресом новий закон модернізує податкову систему. Він дозволить сумлінним платникам податків використовувати біткоїни для сплати федеральних податків, а уряду — просувати інновації, підвищувати ефективність фінансової системи та пропонувати більшу гнучкість американським громадянам. Це сміливий крок до майбутнього, де цифрові валюти відіграватимуть життєво важливу роль, гарантуючи, що США очолять авангард технологічного прогресу», — проголосив конгресмен, який представляв проєкт колегам.

Влада штату Колорадо реалізувала можливість сплачувати податки та державні мита у криптовалюті ще три роки тому. Тоді ініціатором реформ виступив губернатор штату Джаред Поліс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
27 червня 2024, 10:32
#
Ідея цікава, але який бовдур буде платити податки в активі, котрий має потенційний необмежений ріст вартості))
+
0
Три літри
Три літри
27 червня 2024, 11:25
#
Ще при цьому платити комісію за переказ яка сама по собі може бути співставна с сумою податку.
+
0
Три літри
Три літри
27 червня 2024, 11:25
#
Маячня

платник податків може сам конвертувати свої біткоіни і сплатити податок
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