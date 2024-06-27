Американський виробник мікросхем Entegris отримає $75 млн від адміністрації Байдена

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Державна підтримка

За словами міністра торгівлі США Джини Раймондо, Штати підтримуватимуть компанії, що забезпечуватимуть передове виробництво. На це спрямовано ухвалений раніше закон.

Зазначається, що США прагнуть розширити внутрішнє виробництво мікросхем і залучити капітал, який міг іти на будівництва заводів у Китаї та інших країнах регіону.

Серед переможців державних грантів — південнокорейська Samsung, американська Intel та тайванська TSMC.

За даними Міністерства торгівлі, перший етап проєкту буде спрямований на підтримку виробництва мембран для рідинних фільтрів та контейнерів, винайдених компанією Entegris для захисту напівпровідникових пластин у процесі виробництва. Клієнтами компанії є провідні виробники мікросхем, зокрема Intel, TSMC, Micron і GlobalFoundries.

Другий етап буде спрямований на підтримку виробництва передових рідинних фільтрів, очищувачів і рішень з обробки рідин.