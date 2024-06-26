До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та у продажу.
26 червня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 26 червня: євро та долар продовжують падіння на міжбанку
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Відкриття 26 червня
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Закриття 26 червня
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Зміни
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40,56/40,59
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40,54/40,57
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2/2
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43,38/43,40
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43,28/43,30
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10/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,90 грн. Євро купують за 43,44 грн, а продають за 44,02 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,78−40,85, євро — 43,80−44,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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