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26 червня 2024, 18:28

Українці покращили свою оцінку стану економіки — опитування

Більшість українців — 64% — оцінюють економічну ситуацію в країні як «погану», 3% — як «добру» та 30% — «не погану і не добру». Про це свідчать результати червневого опитування Центру Разумкова.

Більшість українців — 64% - оцінюють економічну ситуацію в країні як «погану», 3% - як «добру» та 30% - «не погану і не добру».

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Порівняно з грудневим опитуванням дещо знизилася частка українців (з 66,5%), які негативно оцінюють економічну ситуацію.

Частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом трьох місяців зміниться на краще, становить 7%, що погіршиться — 34%, що вона не зміниться — 46%.

Очікують на поліпшення в економіці в найближчі 2−3 роки 29% українців. Частка тих, хто очікує погіршення ситуації, становить 25%, а частка тих, хто вважає, що ситуація не зміниться — 19%.

Дещо покращилися оцінки рівня добробуту сім'ї українців: 14% оцінюють його як «добре» (у грудні — 10,5%). Частка тих, хто оцінює добробут сім'ї як «поганий», залишилася без змін — 37%.

Зменшилася частка тих, хто відповідає, що їхній сім'ї «загалом на життя вистачає, але придбання речей тривалого споживання, таких як меблі, холодильник, телевізор уже викликає труднощі» (з 44% у грудні до 38,5% у червні).

Зводять кінці з кінцями й грошей не вистачає навіть на необхідні продукти у 13% українських сімей.

Частка тих, хто вважає, що матеріальне становище сім'ї у найближчій перспективі покращиться, становить 7%, що погіршиться — 28%, що не зміниться — 51%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
26 червня 2024, 20:12
#
Такі да, дуже сильно покращився стан економіки, особливо після щоденних відключень електроенергії.
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