Постійні представники країн Євросоюзу дійшли згоди щодо чергового пакету санкцій проти Білорусі, повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС.
26 червня 2024, 18:10
Посли ЄС погодили нові санкції проти Білорусі
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Що відомо
«Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій», — зазначило бельгійське головування.
EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024
This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions.
Нагадаємо
Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти рф.
Джерело: Мінфін
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