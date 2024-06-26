Rozetka закриває свій магазин на проспекті Степана Бандери, що розташований біля метро «Почайна» у Києві, повідомив Forbes Ukraine співвласник Rozetka Владислав Чечоткін. Це була найбільша торгова точка ритейлера площею 4000 кв м, яку відкрили у 2017 році.
26 червня 2024, 17:45
Rozetka закриває найбільший офлайн-магазин
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром», — пояснив Чечоткін. Зараз в мережі працює 486 магазинів.
У Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазинів: в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному та Харкові на вулиці Клочковській. Всі вони продовжують працювати, зазначили в компанії.
Приміщення на проспекті Степана Бандери, в якому працювала Rozetka, компанія орендувала, вона покидає будівлю, уточнив Чечоткін.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1