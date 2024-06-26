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26 червня 2024, 16:13

У липні росія скоротить експорт нафти із західних портів на 23% — Reuters

У липні рф скоротить експорт нафти через свої західні порти майже на 500 тис. барелів на добу (б/д) порівняно з червневим планом, до 1,5 млн б/д, оскільки НПЗ збільшать перероблення сировини після ремонтів, повідомили два джерела в галузі. За розрахунками Reuters, у подобовому вираженні відвантаження нафти із західних портів рф у липні впаде на 23% від рівня червневого графіка, повідомляє enkorr.

У липні рф скоротить експорт нафти через свої західні порти майже на 500 тис.
Фото: pixabay.com

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Джерела повідомили, що перевалка казахстанського сорту KEBCO й російського Urals через балтійські порти «Приморськ» та «Усть-Луга» знизиться до 4,9 млн тонн.

Відвантаження Urals, KEBCO і Siberian Light із чорноморського новоросійська скоротиться до 1,7−1,8 млн тонн, додали вони.

Одне з джерел зазначило, що план експорту нафти на наступний місяць знижено, оскільки очікується, що більшість великих російських НПЗ, які простоюють у червні, відновлять перероблення.

Згідно з розрахунками Reuters, потужності первинної переробки на НПЗ рф, що вибувають, наступного місяця скоротяться до 1,8 млн тонн із 4,1 млн тонн у червні. Однак з урахуванням очікуваного продовження на липень поточних ремонтів на низці заводів потужності, що вибувають, наступного місяця, ймовірно, досягнуть 3,3 млн тонн.

Експорт нафти з рф також обмежено обіцянкою Москви стримувати видобуток у рамках угоди ОПЕК+, що не дозволяє збільшувати виробництво.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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