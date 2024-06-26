Південна Корея інвестує $13 млрд в індустрію мікросхем

Уряд Південної Кореї ініціює інвестиційну програму на суму 18 трильйонів вон (12,94 млрд дол) для полегшення фінансування напівпровідникових компаній. Про це повідомляє The Chosun Daily.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансова підтримка включає масштабне фінансування напівпровідникових компаній, продовження пільгових кредитів на три роки та 3,6 млрд дол інвестицій у дослідження та розвиток людських ресурсів до 2027 року.

До 2027 року уряд планує інвестувати в Корейський банк розвитку для створення програми низькопроцентних кредитів на суму 17 трильйонів вон (12,22 млрд дол), а кредитування має розпочатися наступного місяця.

Уряд оголосив про пакет підтримки на засіданні міністрів економіки 26 червня. План деталізує комплексний пакет підтримки вартістю 26 трильйонів вон, оголошений президентом Юн Сук-Йолом минулого місяця.

Він покликаний підтримати напівпровідникову промисловість в умовах посилення глобальної конкуренції.

Програма фінансової підтримки розпочнеться наступного місяця, пропонуючи пільгові кредитні ставки від 0,8% до 1% для великих компаній та від 1,2% до 1,5% для малих та середніх компаній.