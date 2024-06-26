Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади на основі отриманих даних від державних органів. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
26 червня 2024, 15:30
Міністерство фінансів оновило дані про середню зарплату чиновників. Хто отримує найбільше
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Середня зарплата чиновників
Середня нарахована зарплата у травні досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні 2024 року (38,6 тисяч гривень).
Як пише РБК-Україна, до структури заробітної плати в уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога.
У кого найвищі зарплати
Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.
На другому місці Антимонопольний комітет — 88,3 тисяч гривень.
У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.
Джерело: Мінфін
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