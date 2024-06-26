Міністерство фінансів оновило дані про середню зарплату чиновників. Хто отримує найбільше

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Середня зарплата чиновників

Середня нарахована зарплата у травні досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні 2024 року (38,6 тисяч гривень).

Як пише РБК-Україна, до структури заробітної плати в уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога.

У кого найвищі зарплати

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.

На другому місці Антимонопольний комітет — 88,3 тисяч гривень.

У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.