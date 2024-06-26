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26 червня 2024, 15:30

Міністерство фінансів оновило дані про середню зарплату чиновників. Хто отримує найбільше

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади на основі отриманих даних від державних органів. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади на основі отриманих даних від державних органів.
Фото: depositphotos

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Середня зарплата чиновників

Середня нарахована зарплата у травні досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні 2024 року (38,6 тисяч гривень).

Як пише РБК-Україна, до структури заробітної плати в уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога.

У кого найвищі зарплати

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.

На другому місці Антимонопольний комітет — 88,3 тисяч гривень.

У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
26 червня 2024, 15:47
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Це особливо цікаво читати, на фоні новин про те, що грошей в бюджеті ні на що не вистачає і взагалі будемо вам світло вимикати ще більше))
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0
Moonlighter
Moonlighter
26 червня 2024, 15:55
#
Офигеть сколько у нас ненужных органов и всяких рад, комиссий… судя по Лещенко толку от них чуть больше чем 0.
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