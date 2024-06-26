Акції Rivian злетіли на тлі новин про спільне виробництво з Volkswagen

Volkswagen планує створити спільне виробництво зі стартапом електромобілів Rivian та інвестує у нього до $5 млрд. Про це пише CNBC. На тлі цієї інформації акції RIVN злетіли на премаркеті на 50%.

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Спочатку Volkswagen інвестує $1 млрд, а решту суми буде вкладено після створення спільного підприємства.

Під час IPO у 2021 році стартап залучив $12 млрд, це був одним з найуспішніших виходів на біржу за останні роки. Rivian називали головним майбутнім конкурентом Tesla. Втім, після лістингу компанія не показала обнадійливих результатів, а її акції постійно падали. Цьогоріч падіння становило майже 50%.

На тлі новин про кооперацію з Volkswagen інвестори повернули надію й акції RIVN злетіли на премаркеті до 50%.