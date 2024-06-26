Volkswagen планує створити спільне виробництво зі стартапом електромобілів Rivian та інвестує у нього до $5 млрд. Про це пише CNBC. На тлі цієї інформації акції RIVN злетіли на премаркеті на 50%.
26 червня 2024, 14:51
Акції Rivian злетіли на тлі новин про спільне виробництво з Volkswagen
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Спочатку Volkswagen інвестує $1 млрд, а решту суми буде вкладено після створення спільного підприємства.
Під час IPO у 2021 році стартап залучив $12 млрд, це був одним з найуспішніших виходів на біржу за останні роки. Rivian називали головним майбутнім конкурентом Tesla. Втім, після лістингу компанія не показала обнадійливих результатів, а її акції постійно падали. Цьогоріч падіння становило майже 50%.
На тлі новин про кооперацію з Volkswagen інвестори повернули надію й акції RIVN злетіли на премаркеті до 50%.
Джерело: Мінфін
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