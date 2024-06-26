27 червня Укрпошта проведе спецпогашення нової марки — «Податки. Армія. Перемога». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у телеграм-каналі.
26 червня 2024, 13:23
Укрпошта готує до випуску марку, присвячену податкам, армії та перемозі (фото)
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Що відомо
«Податками ми спільно підтримуємо ЗСУ. Як сказав президент, зарплата одного військового — це податки 6−8 працюючих українців. Тож доводити важливість теми буде зайвим. Це база, ґрунт і фундамент, який ми закладаємо в майбутню перемогу і незалежність кожного куточку нашої країни», — зазначив він.
Новим поштовим випуском Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії «Наші податки — наш захист!»
Що зображено на марці
На поштовому випуску зображено монету номіналом 1 гривня. Набір включає аркуш «Податки. Армія. Перемога», конверт «Перший день» та картку.
Джерело: Мінфін
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