Італійський регулятор тестує ШІ для виявлення інсайдерської торгівлі

Італійський орган нагляду за ринком цінних паперів (Consob) тестує штучний інтелект (ШІ) для використання в процесі первинного затвердження проспектів лістингу та для виявлення інсайдерської торгівлі. Про це пише Reuters.

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Алгоритми, які тестує Consob, можуть підтримувати попередній аналіз для виявлення підозрюваних випадків інсайдерської торгівлі з подальшим проведенням цілеспрямованих розслідувань, зазначає відомство.

«Алгоритму потрібно три секунди, щоб виявити помилку, тоді як експерту-аналітику — щонайменше 20 хвилин», — йдеться у звіті Consob.