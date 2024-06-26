Італійський орган нагляду за ринком цінних паперів (Consob) тестує штучний інтелект (ШІ) для використання в процесі первинного затвердження проспектів лістингу та для виявлення інсайдерської торгівлі. Про це пише Reuters.
26 червня 2024, 13:05
Італійський регулятор тестує ШІ для виявлення інсайдерської торгівлі
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Алгоритми, які тестує Consob, можуть підтримувати попередній аналіз для виявлення підозрюваних випадків інсайдерської торгівлі з подальшим проведенням цілеспрямованих розслідувань, зазначає відомство.
«Алгоритму потрібно три секунди, щоб виявити помилку, тоді як експерту-аналітику — щонайменше 20 хвилин», — йдеться у звіті Consob.
Джерело: Мінфін
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