З січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
26 червня 2024, 12:37
Україна за чотири місяці імпортувала автотранспорту на понад $2 млрд
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Що імпортували
Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала — майже $2,1 млрд.
Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких біло ввезено 118100 од., на суму понад $1,5 млрд.
На другому місці вантажні авто — 15181 од ($460,3 млн).
Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн.
Імпорт автобусів, за той самий період, становив — 302 од. ($14,6 млн).
Джерело: Мінфін
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