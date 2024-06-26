Процес запуску Ethereum-ETF, трейдер заробив $2,9 млн на мем-коїні WATER: що нового на ринку

Процес запуску Ethereum-ETF «проходить гладко» — Генслер

Голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Гері Генслер в інтерв'ю Bloomberg розповів, що «розгляд агентством планів із запуску Ethereum-ETF проходить гладко».

Проте він не повідомив, коли співробітники регулятора зможуть завершити розгляд документів і дати остаточне схвалення таким компаніям, як VanEck, ARK Invest, BlackRock і Fidelity.

За словами Генслера, SEC думає про те, як реагувати на рішення суду, який на початку червня 2024 року не схвалив правила регулятора, що передбачали розкриття компаніями інформації про квартальні комісії та інші витрати.

Крім того, у повідомленні сказано, що SEC не покидає спроб все ж таки змусити хедж-фонди та приватні інвестиційні фірми розкривати більше інформації про комісії.

«Ми робимо все в рамках закону і того, як суди трактують закон. За необхідності змінюємо напрямок. По суті, ми прагнули домогтися більшої прозорості для інвесторів, не для громадськості, а для інвесторів цих фондів», — зазначив Генслер.

Трейдер за 20 хвилин заробив майже $3 мільйони на мем-коїні WATER

24 червня відбувся лістинг мем-токена WaterCoin (WATER) на біржах Jupiter і Raydium. Відразу після старту торгів ціна монети підскочила на 83%. Деякі користувачі вже заробили мільйони на цьому, звернули увагу аналітики Lookonchain.

Один із трейдерів придбав 612,23 млн WATER (22,71% від загальної емісії) за 16 900 SOL ($2,1 млн) у блоці додавання ліквідності. Через 20 хвилин на тлі зростання ціни він продав усі свої монети за 39 279 SOL ($5 млн).

Прибуток склав 22 379 SOL ($2,9 млн).

Інший користувач не досяг успіху в «снайперській» торгівлі. Він купив 177,9 млн WATER за 15 000 SOL ($1,9 млн). Однак менш ніж за 10 хвилин через падіння котирувань трейдер отримав на зворотному обміні тільки 9306 SOL ($1,2 млн), втративши 5694 SOL ($716 400).

Одночасно з цим команда аналітиків помітила дивні рухи коштів на гаманці розробника проєкту.

Він перевів 844,44 млн WATER на 11 нових гаманців, які не брали участі в передпродажу. Згодом ці адреси отримали понад 18 600 SOL ($2,35 млн) на скиданні монети.

На момент написання новини ціна токена WATER впала більш ніж на 80% до рівня $0,002398 за капіталізації $213,16 млн. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Бразильський банк Nubank додав підтримку Lightning Network для 100 млн клієнтів

Платіжний сервіс Lightspark уклав угоду про співпрацю з найбільшим цифровим банком Бразилії Nubank. Завдяки партнерству, понад 100 млн клієнтів у країнах Латинської Америки зможуть здійснювати платежі в мережі Lightning Network, йдеться в релізі.

Зокрема, компанія Lightspark заявила, що працює з Nubank над інтеграцією та запуском потенційних продуктів у цьому блокчейні. Крім того, платформа представила платіжний стандарт Universal Money Address у цій мережі, повідомив CEO і співзасновник Lightspark Девід Маркус.

За його словами, ця послуга дасть змогу клієнтам використовувати адресу електронної пошти для надсилання та отримання грошей.

Своєю чергою, виконавчий директор Nubank Томаз Фортес додав, що інтеграція є частиною плану банку щодо пропозиції більш швидких і недорогих переказів через блокчейн.

У червні 2021 року Nubank отримав $500 млн інвестицій від компанії Berkshire Hathaway, якою керує мільярдер Воррен Баффет. Також банк почав співпрацювати з Circle, щоб розширити доступ до стейблкоїна USDC.

Послугами організації користуються приблизно 92 млн клієнтів у Бразилії. Крім того, банк обслуговує ще 8 млн користувачів в інших країнах Латинської Америки, переважно в Мексиці та Колумбії.

BNB Chain виділить $900 тисяч для підтримки мем-токенів

Екосистема BNB Chain оголосила про старт програми «Мем-герої», в рамках якої виділить $900 000 на підтримку пулів ліквідності (LP) для сприяння розвитку перспективних мем-проектів.

Цей крок розширить анонсовані у квітні зобов’язання на суму $1 млн із просування інновацій мем-коїнів на BNB Smart Chain.

Критерії відбору проєктів включають низку вимог:

100% ліквідності пулу мають бути заблоковані на строк не менше одного року або відправлені на нульову адресу;

включення в LP 10% від загального обсягу токенів;

топ-10 власникам EOA дозволяється володіти менш ніж 10% загального обсягу монет;

заохочення великих власників до блокування або поступового вивільнення своїх коштів із часом.

Вихідний код мем-токена має бути перевірений на BscScan або пройти аудит безпеки. Крім цього будуть враховуватися: обсяг торгів, кількість власників монет і ринкова капіталізація проєкту.

Надалі BNB Chain зобов’язується реінвестувати весь отриманий від пулів ліквідності дохід назад в екосистему.

Зараз команда приймає заявки від розробників мем-токенів на участь у програмі.