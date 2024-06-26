Курс валют на 26 червня: долар та євро подешевшали в обмінниках

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 6 копійок, а у продажу 3 копійки. Євро подешевшало у купівлі на 9 копійок та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,95 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,75−40,87, євро — 43,86−44,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,56−40,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,38 −43,40 грн/євро.