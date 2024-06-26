У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та подорожчав на 5 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилося та додало у продажу 3 копійки.
Курс валют на 26 червня: долар та євро подешевшали в обмінниках
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 6 копійок, а у продажу 3 копійки. Євро подешевшало у купівлі на 9 копійок та на 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,95 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,75−40,87, євро — 43,86−44,05 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,56−40,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,38 −43,40 грн/євро.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Коментарі