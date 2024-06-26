OpenAI почне блокувати доступ до своїх продуктів для китайських розробників

OpenAI планує заблокувати доступ до технології, яка використовується для створення продуктів ШІ, для організацій в Китаї. Про це пише Reuters.

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ChatGPT недоступний у материковому Китаї, але багато китайських стартапів змогли отримати доступ до платформи API OpenAI й використовувати її для створення власних додатків.

З понеділка китайські користувачі платформи отримують електронні листи з попередженням про те, що вони знаходяться в «регіоні, який OpenAI наразі не підтримує», і що з 9 липня будуть вжиті додаткові заходи для блокування трафіку API з непідтримуваних регіонів.