США наклали санкції на мережу «тіньових банків» Ірану

Міністерство фінансів США 25 червня оголосило про санкції проти майже 50 юридичних та фізичних осіб, які є складовими «тіньової банківської» мережі Ірану, через яку він незаконно отримує доходи. Про це, як пише «Європейська правда», йдеться в повідомленні відомства.

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Що відомо

Як стверджують США, Міністерством оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану та Корпус вартових ісламської революції (КВІР) використовують мережу для незаконного доступу до міжнародної фінансової системи та здійснення операцій на мільярди доларів.

Ці іранські структури, серед іншого, продають нафту та нафтохімічні продукти, приховуючи отриманий за кордоном дохід і використовуючи його зокрема «для закупівлі і розробки передових систем озброєнь, таких як безпілотні літальні апарати».

«Ці доходи також сприяють наданню зброї та фінансування регіональним маріонетковим групам Ірану, зокрема єменським хуситам, які продовжують кампанію безрозсудних нападів на світове судноплавство, а також передачу дронів росії для використання в загарбницькій війні проти України», — констатує Мінфін США.

Міністерство оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану відповідає за розробку, виробництво, фінансування і матеріально-технічне забезпечення всіх оборонних галузей Ірану.

Його дочірні компанії «виробляють сучасні звичайні озброєння, зокрема балістичні ракети і безпілотні літальні апарати, які використовуються іранськими військовими, серед іншого КВІР, або експортуються в інші країни, такі як Росія, чи дружні угрупування, такі як хусити», — йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо

Це не перші санкційні заходи США проти Ірану. У квітні вони наклали обмеження на понад десяток юридичних, фізичних та юридичних осіб, які відігравали ключову роль у сприянні та фінансуванні продажу іранських дронів.