Кількість справ про рейдерство зросла у півтора рази за місяць — Опендатабот

188 кримінальних проваджень про рейдерство було зафіксовано за 5 місяців цьогоріч за даними Генпрокуратури. Це вже у 1,3 рази більше за показники відповідного періоду 2023 року. Найбільше проваджень відкривається за ст. 205−1 «Підроблення документів». Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рейдерство зростає

Кількість справ про рейдерство зростає останні роки, проте все ще не сягла показників до початку повномасштабного вторгнення. Від початку року було відкрито 188 проваджень за статтями про рейдерство.

Це 1,3 рази більше за показники відповідного періоду торік 2023 року — 147 проваджень. Проте все ще двічі менше, ніж у 2021 році — 398 справ.

Напередодні повномасштабного вторгнення реєстрували, в середньому, 50 нових справ щомісяця. На початку цього року відкривалось по 32 нових проваджень на місяць, а вже у травні їх кількість сягла 52.

Загалом справи по рейдерству відкривають за статтями про підробку документів (ст. 205−1 ККУ), протидію законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) та протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206−2 ККУ) тощо.

Найчастіше фіксують рейдерство через підробку документів: 138 або 73% від усіх справ цього року.

За протидію законній господарській діяльності та протиправне заволодіння майном підприємства від початку року було відкрито 29 й 21 кримінальних проваджень відповідно. Варто зазначити, що від початку року до суду не надійшло жодної нової справи по протидії господарській діяльності та протиправному заволодінню майна підприємства.

За даними Офісу протидії рейдерству, кількість скарг щодо рейдерських дій такоє зростає рік до року. 1 255 скарг надійшло за 5 місяців поточного року. До порівняння, за весь минулий рік таких скарг було 1 905.