Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 538 060 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 червня 2024, 8:10
Втрати ворога за 25 червня: 1 120 російських окупантів, 4 танки та 22 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 538060 (+1220) осіб,
- танків — 8039 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 15450 (+19) од,
- артилерійських систем — 14321 (+40) од,
- РСЗВ — 1108 (+0) од,
- засоби ППО — 863 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11435 (+22),
- крилаті ракети — 2324 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19407 (+45) од,
- спеціальна техніка — 2409 (+6)
Джерело: Мінфін
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