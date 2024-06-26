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26 червня 2024, 8:50

НБУ пропонує збільшити штраф за невиконання заходів проти незаконних P2P платежів до 5% від обороту

Нацбанк пропонує податковому Комітету Ради збільшити штраф за сприяння незаконним P2P платежам для банків до 5% від обороту. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише «Економічна правда».

Нацбанк пропонує податковому Комітету Ради збільшити штраф за сприяння незаконним P2P платежам для банків до 5% від обороту.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Пропозицію хочуть реалізувати у межах законопроєкту 11043, який містить ряд заходів на більш жорстке регулювання відносин, задля протидії незаконних переведень.

До 5% від обороту пропонують збільшити штраф за участь і невиконання заходів, спрямованих на протидію незаконним P2P переведень.

Гетьманцев запевнив, що такі заходи будуть більш болісними не для банків, а для «фінок».

Читайте: НБУ готує обмеження для p2p-переказів: як їх обійти та не постраждати від фінмону

«Я хочу, щоб усі присутні почули, ця схема (незаконні P2P платежі) неможлива без участі посадовців, менеджерів комерційних банків. Жодна мережа дроперів не може існувати без сприяння і активної допомоги того чи іншого банку, тому і дії НБУ спрямовані стосовно комерційних банків щодо вимог по здійсненню фінансового моніторингу», — зазначив голова податкового комітету.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
26 червня 2024, 9:06
#
Написать написал, а закон не указал который будет разрешать делать такие действия:)
А чё он не сказал что финансовые мониторинги всех уровней ничего не делают? Не собирают доказы, да и вообще банк не может быть первичным финмониторингом потому что политика банка это не сотрудничать с другими банками что противоречит закону пвк\фт ст. 17 где должны сущ спец группы первичного финмониторинга которые должны обмениватся инфой по поводу клиентов переводов собирая информацию у друг друга чтобы потом предоставить её в суде, опять же доказать какие либо рызыкови действия без участия клиента (если он не сольёт инфу что торговал п2п продавая крипту) а так же разовая продажа или покупка вирт активов до 30 т грн разрешена без каких либо финмониторингов, исключение если у них будет информация что данное получение денег за крипту связано с легализацией или отмыванием, в общем кто-то просто хотел отмыть бабки сыкономив на финмоне сделав его в банках и теперь жалуется шо мы ничо не можем, а нас *бут в судах?)
+
+30
shevchouk
shevchouk
26 червня 2024, 9:59
#
А які p2p перекази тоді законні? Знову «геніальні» закони. Є кнут, а пряника немає.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 червня 2024, 11:08
#
Гоу ту юх:)
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0
innapcholko
innapcholko
26 червня 2024, 11:19
#
Незаконые P2P — это КАК?

Зрада опять стучит из под дна
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