Нацбанк пропонує податковому Комітету Ради збільшити штраф за сприяння незаконним P2P платежам для банків до 5% від обороту. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише «Економічна правда».
НБУ пропонує збільшити штраф за невиконання заходів проти незаконних P2P платежів до 5% від обороту
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Що відомо
Пропозицію хочуть реалізувати у межах законопроєкту 11043, який містить ряд заходів на більш жорстке регулювання відносин, задля протидії незаконних переведень.
До 5% від обороту пропонують збільшити штраф за участь і невиконання заходів, спрямованих на протидію незаконним P2P переведень.
Гетьманцев запевнив, що такі заходи будуть більш болісними не для банків, а для «фінок».
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«Я хочу, щоб усі присутні почули, ця схема (незаконні P2P платежі) неможлива без участі посадовців, менеджерів комерційних банків. Жодна мережа дроперів не може існувати без сприяння і активної допомоги того чи іншого банку, тому і дії НБУ спрямовані стосовно комерційних банків щодо вимог по здійсненню фінансового моніторингу», — зазначив голова податкового комітету.
Коментарі - 4
А чё он не сказал что финансовые мониторинги всех уровней ничего не делают? Не собирают доказы, да и вообще банк не может быть первичным финмониторингом потому что политика банка это не сотрудничать с другими банками что противоречит закону пвк\фт ст. 17 где должны сущ спец группы первичного финмониторинга которые должны обмениватся инфой по поводу клиентов переводов собирая информацию у друг друга чтобы потом предоставить её в суде, опять же доказать какие либо рызыкови действия без участия клиента (если он не сольёт инфу что торговал п2п продавая крипту) а так же разовая продажа или покупка вирт активов до 30 т грн разрешена без каких либо финмониторингов, исключение если у них будет информация что данное получение денег за крипту связано с легализацией или отмыванием, в общем кто-то просто хотел отмыть бабки сыкономив на финмоне сделав его в банках и теперь жалуется шо мы ничо не можем, а нас *бут в судах?)
Зрада опять стучит из под дна