НБУ пропонує збільшити штраф за невиконання заходів проти незаконних P2P платежів до 5% від обороту

Нацбанк пропонує податковому Комітету Ради збільшити штраф за сприяння незаконним P2P платежам для банків до 5% від обороту. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев , пише «Економічна правда».

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Що відомо

Пропозицію хочуть реалізувати у межах законопроєкту 11043, який містить ряд заходів на більш жорстке регулювання відносин, задля протидії незаконних переведень.

До 5% від обороту пропонують збільшити штраф за участь і невиконання заходів, спрямованих на протидію незаконним P2P переведень.

Гетьманцев запевнив, що такі заходи будуть більш болісними не для банків, а для «фінок».

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«Я хочу, щоб усі присутні почули, ця схема (незаконні P2P платежі) неможлива без участі посадовців, менеджерів комерційних банків. Жодна мережа дроперів не може існувати без сприяння і активної допомоги того чи іншого банку, тому і дії НБУ спрямовані стосовно комерційних банків щодо вимог по здійсненню фінансового моніторингу», — зазначив голова податкового комітету.