США можуть дозволити працювати в Україні американським військовим компаніям

Адміністрація президента США Джо Байдена планує скасувати заборону на роботу американських військових компаній в Україні, повідомляє CNN із посиланням на чотирьох американських чиновників, знайомих із питанням.

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Що це дасть Україні

Таке рішення допоможе ЗСУ швидше обслуговувати та ремонтувати надані Вашингтоном системи озброєння, зазначають у Білому домі.

Наразі адміністрація Байдена опрацьовує це питання, остаточного рішення щодо нього поки не ухвалено, кажуть американські чиновники.

При цьому вони наголошують, що Вашингтон хоче допомогти Києву отримати перевагу над москвою на полі бою, але відправляти американські війська в Україну для участі у бойових діях у Білому домі поки що не планують.

Дозвіл на роботу в Україні американські військові компанії можуть отримати від влади вже цього року. За словами співрозмовників CNN, адміністрація Байдена вирішила піти на такий крок на тлі посилення активності армії росії в останні кілька місяців.

Наразі військову техніку від США Україна змушена ремонтувати у найближчих країнах НАТО, що займає багато часу. Однією з «передових систем», яка вимагатиме регулярного технічного обслуговування на місці, є винищувачі F-16, які Україна має отримати цього року, зазначають американські чиновники.

«Україна — союзник. США мають критично важливі інтереси національної безпеки в підтримці України», — сказав CNN відставний офіцер армії США, ексдиректор у європейських справах Ради національної безпеки Сполучених Штатів Алекс Віндман, який домагається від Білого дому зняття заборони для американських військових компаній на роботу в Україні.