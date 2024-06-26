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26 червня 2024, 9:25

Норвегія створить запас зерна на випадок війни

Норвезький уряд у вівторок підписав угоду про початок накопичення зерна на тлі війни в Україні, наслідків пандемії COVID-19 та кліматичної кризи, пише Associated Press.

Норвезький уряд у вівторок підписав угоду про початок накопичення зерна на тлі війни в Україні, наслідків пандемії COVID-19 та кліматичної кризи, пише Associated Press.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоУгоду про зберігання 30 тис. тонн зерна підписали міністр сільського господарства та продовольства Гейр Поллестад та чотири приватні компанії.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Угоду про зберігання 30 тис. тонн зерна підписали міністр сільського господарства та продовольства Гейр Поллестад та чотири приватні компанії. Також норвезька влада має намір продовжити нарощувати зерновий резерв до 2029 року, щоб одержати близько 82,5 тис. тонн зерна до кінця десятиліття.

«У нас було достатньо зерна для тримісячного споживання населенням Норвегії в кризовій ситуації, яка може виникнути», — сказав Поллестад.

Станом на перший квартал цього року чисельність населення Норвегії становила 5,6 млн осіб.

Нагадаємо

Раніше уряд королівства створював подібні запаси у 1950-ті роки, але ініціатива була закрита у 2003 році. Після російського вторгнення в Україну в 2022 році влада Норвегії створила комісію для оцінки сильних і слабких сторін своїх систем готовності до надзвичайних ситуацій.

Комісія рекомендувала поновити зернові запаси. Держава планує виділяти на це близько $6 млн на рік.

У Норвегії, на острові Шпіцберген, розташоване Всесвітнє насіннєсховище, де зібрані зразки насіння основних сільськогосподарських культур.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
26 червня 2024, 10:30
#
Молодці, по факту. Навіть поруч з кордонами Норвегії немає жодних військ, але країна готується до найгірших сценаріїв, щоб потім не клянчити ні в кого гроші і продовольчі товари, а ми все готуємося шашлички смажити в травні, коли кацапстан війська до наших кордонів стягував…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 червня 2024, 11:01
#
Війна в Європі - це вже не казки.
+
0
paff
paff
26 червня 2024, 11:24
#
Это вам не запас шашлычков
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