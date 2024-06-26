Qatar Airways визнана найкращою авіакомпанією 2024 року у світі за версією найбільшого галузевого рейтингу Skytrax. Про це пише Ліга з посиланням на CNBC.
Найкращі авіакомпанії 2024 року: Qatar Airways очолила рейтинг увосьме
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Рейтинг авіакомпаній
Лідер торішнього рейтингу — Singapore Airlines — опустився на друге місце.
Qatar Airways очолила рейтинг увосьме з 2011 року. Авіакомпанія перемогла в номінації найкращий бізнес-клас і найкраща авіакомпанія на Близькому Сході, а Singapore Airlines, яка посіла друге місце, очолила список у номінації найкращі бортпровідники, найкращий перший клас і найкраща авіакомпанія в Азії.
Серед бюджетних авіакомпаній переможцем визнано малайзійську AirAsia, а сінгапурську Scoot було названо найкращою бюджетною авіакомпанією для далекомагістральних рейсів.
Найкращими авіакомпаніями в Європі визнано Turkish Airlines, Air France, Swiss International.
Найкраща американська авіакомпанія Delta Air Lines посіла лише 21-ше місце у загальному рейтингу.
Методика
Skytrax визначає найкращу авіакомпанію у світі на основі опитувань пасажирів у більш ніж 100 країнах.
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