Найкращі авіакомпанії 2024 року: Qatar Airways очолила рейтинг увосьме

Qatar Airways визнана найкращою авіакомпанією 2024 року у світі за версією найбільшого галузевого рейтингу Skytrax. Про це пише Ліга з посиланням на CNBC.

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Рейтинг авіакомпаній

Лідер торішнього рейтингу — Singapore Airlines — опустився на друге місце.

Qatar Airways очолила рейтинг увосьме з 2011 року. Авіакомпанія перемогла в номінації найкращий бізнес-клас і найкраща авіакомпанія на Близькому Сході, а Singapore Airlines, яка посіла друге місце, очолила список у номінації найкращі бортпровідники, найкращий перший клас і найкраща авіакомпанія в Азії.

Серед бюджетних авіакомпаній переможцем визнано малайзійську AirAsia, а сінгапурську Scoot було названо найкращою бюджетною авіакомпанією для далекомагістральних рейсів.

Найкращими авіакомпаніями в Європі визнано Turkish Airlines, Air France, Swiss International.

Найкраща американська авіакомпанія Delta Air Lines посіла лише 21-ше місце у загальному рейтингу.

Методика

Skytrax визначає найкращу авіакомпанію у світі на основі опитувань пасажирів у більш ніж 100 країнах.