Компанії користуються можливістю сплати відсотків за зовнішніми боргами — Пишний

Завдяки останній компанії валютної лібералізації, вже 162 компанії скористалися можливістю сплачувати відсотки за старими, зовнішніми кредитами. Про це повідомив глава Нацбанку України Андрій Пишний на Банківську форму Економічної правди.

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«За підсумками валютної лібералізації, 162 компаній скористалися можливістю сплачувати відсотки за старими, зовнішніми позиками. 118 компаній — можливістю репатріювати нові дивіденди. Середньоденний обсяг перебігу валюти з метою сплати проценту за старими, зовнішніми кредитами з 24 травня по 20 червня становить 2 мільйони на день. Середньоденний обсяг репатріації дивідендів становить 4 мільйони на день», — розповів він.

Він зазначив, що Нацбанк буде працювати й далі над створенням передумов, які дозволять бізнесу залучати новий капітал і розширювати можливості створювати валютний виторг.