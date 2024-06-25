Завдяки останній компанії валютної лібералізації, вже 162 компанії скористалися можливістю сплачувати відсотки за старими, зовнішніми кредитами. Про це повідомив глава Нацбанку України Андрій Пишний на Банківську форму Економічної правди.
25 червня 2024, 19:37
Компанії користуються можливістю сплати відсотків за зовнішніми боргами — Пишний
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«За підсумками валютної лібералізації, 162 компаній скористалися можливістю сплачувати відсотки за старими, зовнішніми позиками. 118 компаній — можливістю репатріювати нові дивіденди. Середньоденний обсяг перебігу валюти з метою сплати проценту за старими, зовнішніми кредитами з 24 травня по 20 червня становить 2 мільйони на день. Середньоденний обсяг репатріації дивідендів становить 4 мільйони на день», — розповів він.
Він зазначив, що Нацбанк буде працювати й далі над створенням передумов, які дозволять бізнесу залучати новий капітал і розширювати можливості створювати валютний виторг.
Джерело: Мінфін
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