Мінфін залучив понад 15 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 25 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,12 млрд грн в еквіваленті, що на 1,78 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,90 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

4 млрд грн під 14,71% з погашенням 23 липня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,72%);

312,86 млн грн під 15,32% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,28%);

2,55 млрд грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

В іноземній валюті:

$203,78 млн під 4,62% з погашенням 31 липня 2025 року (минулого тижня ставка була 4,64%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.