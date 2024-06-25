До закриття міжбанку курс долара впав на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 18 копійок у купівлі та у продажу.
25 червня 2024, 17:20
Курс валют на вечір 25 червня: євро та долар впали на міжбанку
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Відкриття 25 червня
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Закриття 25 червня
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Зміни
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40,61/40,63
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40,56/40,59
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5/4
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43,59/43,60
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43,41/43,42
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18/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,90 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,07 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,81−40,90, євро — 43,95−44,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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