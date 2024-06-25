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25 червня 2024, 18:38

Bank of America прогнозує зростання цін на золото до $3000

На думку аналітиків Bank of America, ціна золота може досягти позначки $3000 за тройську унцію протягом наступних 12−18 місяців, пише CNBC.

На думку аналітиків Bank of America, ціна золота може досягти позначки $3000 за тройську унцію протягом наступних 12−18 місяців, пише CNBC.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз аналітиківЦе може статися у випадку, якщо ставки в США знизяться, а попит великих інституційних інвесторів збільшиться.
Фото: depositphotos

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Прогноз аналітиків

Це може статися у випадку, якщо ставки в США знизяться, а попит великих інституційних інвесторів збільшиться. Потенціал зростання котирувань дорогоцінного металу становить близько 29%, порівняно з ціною закриття 21 червня — $2331,2 за унцію.

На торгах у понеділок, 24 червня, серпневі ф'ючерси на золото на товарній біржі Чикаго (CME) додавали 0,6% і торгувалися на рівні $2345,4 за унцію станом на 21:15. З початку 2024 року дорогоцінний метал подорожчав більш як на 10%.

«Ми вважаємо, що золото може досягти $3000 за унцію протягом наступних 12−18 місяців, хоча потоки коштів не виправдовують такий ціновий рівень прямо зараз», — зазначили стратеги Bank of America. Для досягнення цієї мети необхідно, щоб «некомерційний попит» на золото виріс, що потребує зниження ставок ФРС.

За даними опитування Всесвітньої ради із золота (World Gold Council), майже 30% центральних банків різних країн, які брали участь у дослідженні, планують збільшити золоті резерви протягом наступних 12 місяців.

У Bank of America зазначили, що це найвищий показник із початку спостережень у 2018 році. На думку аналітиків, такий попит на дорогоцінний метал з боку центральних банків є позитивним знаком для біржових цін на золото.

12 квітня вартість золота вперше в історії піднялася вище за $2400 за унцію. Тоді аналітики вказали, що зростання цін пов'язане зі збільшенням премії за зовнішньополітичний ризик через конфлікти на Близькому Сході, Східній Європі та інших гарячих точках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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