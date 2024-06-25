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25 червня 2024, 18:22

В ЄС погодили другий термін фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії — ЗМІ

Незадовго до вирішального саміту ЄС глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії. Про це німецькому агентству преси стало відомо з переговорних кіл, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Handelsblatt.

Незадовго до вирішального саміту ЄС глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії.

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Що відомо

Угода також передбачає призначення ліберальної прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас на посаду голови європейської дипломатії.

Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта буде обраний президентом Європейської ради на початковий період у два з половиною роки. На цій посаді соціаліст відповідатиме за підготовку самітів ЄС і головуватиме на робочих засіданнях. Якщо Кошта добре впорається з цією роботою, він зможе отримати другий термін на посаді, згідно з чинною практикою.

Президент Єврокомісії та керівник зовнішньої політики ЄС призначаються на один законодавчий період ЄС, тобто приблизно на п'ять років.

Основою для угоди, яка ще має бути формалізована на саміті ЄС у четвер і п'ятницю, є результати європейських виборів, що відбулися трохи більше двох тижнів тому.

Після очікуваного висунення кандидатури фон дер Ляєн на саміті ЄС, вона все ще має бути обрана більшістю в Європарламенті. Для цього німкені доведеться заручитися підтримкою депутатів протягом найближчих тижнів.

Голосування відбудеться не раніше третього тижня липня і вважається найбільшою перешкодою на шляху до другого президентського терміну. Причина полягає в тому, що вибори відбудуться шляхом таємного голосування, а фон дер Ляєн має порівняно багато критиків у Європарламенті.

Джерело: Мінфін
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