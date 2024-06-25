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25 червня 2024, 17:51

Експорт кондитерських виробів зріс на 30%. Головні покупці українських солодощів

У 2023 році Україна експортувала хлібобулочних кондитерських виробів на 89 тисяч тонн, що на 29% більше показника 2022 року. Про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту.

У 2023 році Україна експортувала хлібобулочних кондитерських виробів на 89 тисяч тонн, що на 29% більше показника 2022 року.
Фото: pixabay

Експорт солодощів приніс загальні доходи у $213 млн (+40%). Як й інші групи кондитерської продукції, хлібобулочні солодощі у 2023 році продемонстрували зростання показників експорту.

В географії збуту хлібобулочних солодощів вітчизняного виробництва 2023 року основним споживачем був Європейський Союз, сумарні закупки держав якого склали $122 млн або 57% від всієї вартості.

Головні покупці

Головними покупцями хлібобулочних солодощів з України торік стали:

  • Румунія — 14 тис. тонн;
  • Польща — 14 тис. тонн;
  • Молдова — 10 тис. тонн;
  • Латвія — 5 тис. тонн;
  • Німеччина — 5 тис. тонн;
  • Грузія — 4 тис. тонн;
  • Литва — 4 тис. тонн;
  • Болгарія — 3 тис. тонн;
  • Азербайджан — 3 тис. тонн.

Доволі значні за кількістю поставки здійснювались також до Сполучених Штатів, Туреччини, Ізраїлю, Іраку, Саудівської Аравії, Ємену, Китаю, ОАЕ та Лівії.

Таким чином, Україні принаймні вдається зберегти власні позиції в межах 30-го місця глобального рейтингу експортерів цієї групи солодощів.

Товарна структура експорту кондитерських виробів з борошна торік складалась переважно з солодкого сухого печива (32 тис. т), вафель (31 тис. т), сухарів і грінок (6 тис. т) пряників (4 тис. т), сухого печива (3 тис. т).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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