Експорт кондитерських виробів зріс на 30%. Головні покупці українських солодощів

У 2023 році Україна експортувала хлібобулочних кондитерських виробів на 89 тисяч тонн, що на 29% більше показника 2022 року. Про це повідомляє Українська асоціація аграрного експорту.

Експорт солодощів приніс загальні доходи у $213 млн (+40%). Як й інші групи кондитерської продукції, хлібобулочні солодощі у 2023 році продемонстрували зростання показників експорту.

В географії збуту хлібобулочних солодощів вітчизняного виробництва 2023 року основним споживачем був Європейський Союз, сумарні закупки держав якого склали $122 млн або 57% від всієї вартості.

Головні покупці

Головними покупцями хлібобулочних солодощів з України торік стали:

Румунія — 14 тис. тонн;

Польща — 14 тис. тонн;

Молдова — 10 тис. тонн;

Латвія — 5 тис. тонн;

Німеччина — 5 тис. тонн;

Грузія — 4 тис. тонн;

Литва — 4 тис. тонн;

Болгарія — 3 тис. тонн;

Азербайджан — 3 тис. тонн.

Доволі значні за кількістю поставки здійснювались також до Сполучених Штатів, Туреччини, Ізраїлю, Іраку, Саудівської Аравії, Ємену, Китаю, ОАЕ та Лівії.

Таким чином, Україні принаймні вдається зберегти власні позиції в межах 30-го місця глобального рейтингу експортерів цієї групи солодощів.

Товарна структура експорту кондитерських виробів з борошна торік складалась переважно з солодкого сухого печива (32 тис. т), вафель (31 тис. т), сухарів і грінок (6 тис. т) пряників (4 тис. т), сухого печива (3 тис. т).