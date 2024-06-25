З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України, повідомляє посольство Японії в Україні.
25 червня 2024, 15:16
Японія послабила візові вимоги для громадян України
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Що відомо
«Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України», — ідеться в повідомленні в соцмережі Х.
Джерело: Мінфін
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