Японія послабила візові вимоги для громадян України

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Що відомо

«Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України», — ідеться в повідомленні в соцмережі Х.