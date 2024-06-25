Програму Ukrainian Credit Conference 2024 розширили новими темами — як отримати найвигідніші квитки

Залишилися лічені дні до головної кредитної конференції року Ukrainian Credit Conference (UCC), на якій одночасно збереться весь український кредитний бізнес. На заході учасники зможуть оцінити стан кредитного ринку, а також дізнатися від лідерів думок та безпосередньо від представників НБУ , чого варто очікувати вже у найближчому майбутньому.

Попри те, що конференція запланована на 28 червня, список тем для обговорень продовжує поповнюватися. Експерти готують ще одну дискусію, темою якої стане «Як фінтех освоює традиційно банківські послуги».

В межах розмови фахівці обговорять нові продукти від українського фінтех на ринку фін послуг (кредитні картки, кредитування МСБ) та пояснять, що ще буде пропонувати фінтех та хто є ключовим клієнтом. Говоритимуть також про перспективи українського необанкінгу, а також загалом про те, на які технології роблять ставку в найближчі 2−5 років.

Модератором дискусії стане Олександр Денисюк, керуючий партнер фінтех-видання «PaySpace Magazine». Учасниками будуть:

Гела Слюсарчук, СBDO PSP Platon;

Олексій Міропольский, комерційний директор RozetkaPay;

Юлія Федосюк, CEO UAPAY, фахівець у галузі фінтеху та права з 17-річним досвідом;

Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА, засновник Open API Group.

Окрім цієї дискусії на учасників Ukrainian Credit Conference (UCC) чекають ще три, а також доповіді від представників НБУ та загалом кредитного ринку на теми, що стосуються посилення вимог до системи управління фінансових компаній, аналізу ринку кредитування, очікувань українського споживача від компаній, які надають фінансові послуги тощо. З повною програмою конференції можна ознайомитися за посиланням. Там же є можливість придбати квитки на захід.

Розіграш квитків

Для тих, хто досі не придбав квитки на Ukrainian Credit Conference 2024 і хоче випробувати удачу,є можливість долучитися до їх розіграшу. Сайт «Мінфін» вирішив розіграти 4 квитки серед своїх підписників у соцмережах.

Для того, щоб взяти участь у розіграшу, необхідно виконати всі наступні умови:

Підписатися на сторінку «Мінфіну». Поставити лайк під дописом про розіграш квитків на конференцію. Написати відповідь на запитання у коментарях: «Чи є перспектива у іпотечного кредитування: програма „єОселя“ — це варіант?».

Зверніть увагу — один учасник може виграти один квиток. Переможців, які отримають по одному квитку на Ukrainian Credit Conference у подарунок, буде визначено 26 червня о 18:30 за допомогою Random.org.

Долучайтеся до розіграшу та приходьте на головну кредитну конференцію року, щоб не пропустити 9 годин експертного контенту, нетворкінг для створення нових партнерств та можливість першим дізнатися всі найголовніші новини кредитного ринку України. ​