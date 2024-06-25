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25 червня 2024, 13:33

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, передає Європейська правда.

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року.
Фото:epravda.com.ua

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Тимчасовий захист

Зазначається, що механізм тимчасового захисту для українців, які тікають від російської агресії, був запущений 4 березня 2022 року. Ухвалене сьогодні рішення продовжує його, зміни не передбачаються.

Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну, медичну та іншу допомогу.

Документ також допомагає державам-членам упорядковувати та ефективно управляти прибуттям людей.

«День за днем росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність», — прокоментувала державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Нагадаємо

Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина — діти.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
25 червня 2024, 15:12
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Війна до 2026 року ?
Або таким чином ЕС перестраховується, якщо війна закінчиться в 2025, щоб залишити громадян України у себе ? Через 2 роки (в 2026) більша частина людей точно буде працювати.
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