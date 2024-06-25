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25 червня 2024, 12:37

АРМА у травні перерахувало до бюджету 36 мільйонів гривень

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у травні забезпечило надходжень до бюджету від управління активами на 36 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у травні забезпечило надходжень до бюджету від управління активами на 36 млн грн.
Фото:depositphotos

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Поповнення бюджету

«У травні 2024 року АРМА перерахувало до державного бюджету 36 млн грн від управління активами. Така ж сума була перерахована і у квітні 2024 року», — йдеться в дайджесті.

Крім того, у минулому місяці підписано протокол електронного аукціону з продажу активу, а саме мінеральних добрив.

Кошти за придбаний актив у сумі 32,03 млн грн та суму митних платежів у 15,43 млн грн переможець в повному обсязі зарахував на рахунок АРМА.

У травні Нацагентство також відібрало управителя для нерухомого майна в центрі столиці загальною площею 519 кв.м. Ринкова вартість активу становить 20,67 млн грн.

Очікується, що щомісяця управитель буде сплачувати до державного бюджету 75% доходу з управління цим майном. Водночас договором передбачений обовʼязковий мінімальний платіж на випадок низького доходу у розмірі 59 тис. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
vfp
vfp
25 червня 2024, 13:36
#
А скільки коштує платникам податків утримання АРМА?
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