АРМА у травні перерахувало до бюджету 36 мільйонів гривень

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Поповнення бюджету

«У травні 2024 року АРМА перерахувало до державного бюджету 36 млн грн від управління активами. Така ж сума була перерахована і у квітні 2024 року», — йдеться в дайджесті.

Крім того, у минулому місяці підписано протокол електронного аукціону з продажу активу, а саме мінеральних добрив.

Кошти за придбаний актив у сумі 32,03 млн грн та суму митних платежів у 15,43 млн грн переможець в повному обсязі зарахував на рахунок АРМА.

У травні Нацагентство також відібрало управителя для нерухомого майна в центрі столиці загальною площею 519 кв.м. Ринкова вартість активу становить 20,67 млн грн.

Очікується, що щомісяця управитель буде сплачувати до державного бюджету 75% доходу з управління цим майном. Водночас договором передбачений обовʼязковий мінімальний платіж на випадок низького доходу у розмірі 59 тис. грн.