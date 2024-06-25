Курс валют на 25 червня: долар та євро знову дорожчають

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 1 копійку, а у продажу 2 копійки. Євро подорожчало у купівлі на 5 копійок та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,40−40,90 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,05 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,81−40,91, євро — 43,97−44,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,61−40,63 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,59 −43,60 грн/євро.

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