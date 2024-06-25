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25 червня 2024, 11:05

АЗС почали підвищувати ціни на бензин

Минулого тижня зросли ціни на бензин на АЗС «Укрнафти» і ще декількох операторів, хоча більшість мереж поки що не переглядали ціни на пальне. Про це пише enkorr.

Минулого тижня зросли ціни на бензин на АЗС «Укрнафти» і ще декількох операторів, хоча більшість мереж поки що не переглядали ціни на пальне.

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Середня вартість бензину А-95 і А-95+ у мережі «Укрнафти» зросла на 0,48 грн — до 54,99 грн та 57,49 грн за літр відповідно, повідомляє галузеве видання enkorr із просиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи «А-95».

Крім того, на 0,50 грн за літр збільшилася вартість пального і в мережах RLS, ZOG і «Кворум-Нафта». На стільки ж зросли в ціні бензини на АЗС мереж Chipo і Green Wave, а SUNOIL підвищила цінник одразу на гривню.

У підсумку середня вартість бензину марки А-95 по Україні зросла на 0,07 грн — до 56,52 грн/л, А-95+ — на 0,09 грн (до 60,13 грн/л).

Середня вартість дизельного пального на АЗС за тиждень не змінилася і становить 52,61 грн/л.

При цьому мережі Chipo і RLS відреагували на зростання закупівельної ціни дизпалива, піднявши роздрібні ціни на 0,40−0,50 грн — до 50,83 грн і 50,30 грн відповідно. Водночас деякі мережі переглянули ціну дизелю у бік зменшення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
25 червня 2024, 11:24
#
Як «неочікувано» :)
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