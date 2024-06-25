BitMart запускає функцію конвертації невеликих балансів в BMX для вирішення проблем з «пилом»

BitMart , провідна світова платформа для торгівлі цифровими активами, рада повідомити про запуск нової функції, яка дозволяє користувачам конвертувати невеликі суми своїх спот-активів в BMX. Ця нова функція дозволяє користувачам легко конвертувати невеликі і розпорошені залишки токенів в BMX, що значно підвищує ефективність використання незначних активів на рахунках в BitMart для вирішення проблеми «пилу»

У криптовалютній торгівлі невеликі суми балансів (також відомі як «пил») — це крихітні суми токенів, що залишилися після торгівлі, які занадто малі, щоб торгувати ними окремо. Ця нова функція покликана вирішити проблему «пилу» в торгівлі, поліпшити користувацький досвід і розширити можливості використання BMX.

Користувачі, які пройшли верифікацію KYC 1, тепер можуть використовувати веб-сайт BitMart і додаток BitMart для здійснення конвертацій, з обмеженням однієї конвертації на 24 години. Перед конвертацією на BMX користувачі повинні переконатися, що всі баланси, які використовуються для конвертації, переведені на їх спот-рахунки. Користувачі можуть конвертувати до еквіваленту 20 USDT в BMX в день. Якщо коливання ціни токенів досягає або перевищує 5% в процесі конвертації, операція буде зупинена.

До всіх конвертацій буде застосована комісія в розмірі 2%, яка буде списана в BMX після успішної конвертації. Деякі токени можуть бути недоступні для конвертації з таких причин, як призупинення торгівлі, делістинг або баланс нижче 0.00000001 BMX.

В даний час власники BMX можуть використовувати BMX для оплати комісій за платформу BitMart зі знижкою 25%. Крім того, власники BMX можуть брати участь у різних заходах платформи, включаючи Launchpad, Vote Listing та випуск NFT Vote-to-Earn II, з урахуванням регіональних обмежень. Впровадження цієї нової функції конвертації пилу ще більше підвищить цінність і корисність BMX.

Офіційний посібник з конвертації.

Про біржу BitMart

Біржа BitMart — це провідна глобальна платформа для торгівлі цифровими активами. Маючи мільйони користувачів по всьому світу і входячи до числа найкращих криптобірж на CoinGecko, BitMart наразі пропонує 1 400+ торговельних пар з однією з найнижчих торговельних комісій у галузі. Постійно розвиваючись, BitMart зацікавлена в тому, щоб криптовалюти сприяли розвитку інновацій та фінансової доступності. Щоб дізнатися більше про BitMart, відвідайте їхній веб-сайт, слідкуйте за їхнім X (Twitter) або приєднуйтесь до їхнього Telegram для отримання оновлень, новин та акцій. Завантажте застосунок BitMart, щоб торгувати в будь-який час і в будь-якому місці.