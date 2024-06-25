Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 536 840 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 червня 2024, 8:28
Втрати ворога за 24 червня: 1 180 російських окупантів, 4 танки та 31 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 536 840 (+1180) осіб,
- танків — 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 15431 (+18) од,
- артилерійських систем — 14281 (+35) од,
- РСЗВ — 1108 (+0) од,
- засоби ППО - 863 (+0) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11413 (+31),
- крилаті ракети — 2324 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка — 2403 (+6)
Джерело: Мінфін
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