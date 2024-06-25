Угорщина хоче оскаржити рішення ЄС про 1,4 мільярда євро на зброю Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що ЄС погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, та заявив про наміри Будапешта це оскаржити. Про це Сійярто заявив на пресконференції для провладних угорських ЗМІ у Люксембурзі 24 червня, передає Європейська правда.

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Позиція Угорщини

Сійярто сказав, що «ЄС перетнув червону лінію», погодившись спрямувати 1,4 млрд євро надходжень на фінансування поставок зброї в Україну, тоді як «насправді Угорщина цього не хотіла й потрібно було б одностайне рішення».

Він також поскаржився, що «воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення» в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає «правові можливості» оскаржити їх.

Насамкінець Сійярто зауважив, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», країни ЄС 24 червня схвалили перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 мільярда євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Незважаючи на домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро в рамках програми для Politico в якості часткової компенсації за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт «розлючений» тим, що сталося сьогодні.