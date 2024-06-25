США готують Україні допомогу на $150 млн — ЗМІ

Сполучені Штати у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про передачу Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги. Про це повідомила журналістка Голосу Америки з посиланням на неназваного американського посадовця.

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Що відомо

За його інформацією, до пакета допомоги Збройним Силам України увійде озброєння на $150 млн. Інших деталей співрозмовник Голосу Америки не розкрив.

Допомога США

7 червня президент США Джо Байден у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн. Туди увійшли: ракети різних типів, артилерійські снаряди, протитанкові системи, патрони та інше озброєння.