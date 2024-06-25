В Україні у вівторок, 25 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Про це повідомляє Укренерго.
25 червня 2024, 8:26
Укренерго: 25 червня відключення світла відбуватимуться протягом всього дня
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Графіки відключень
«25 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00», — йдеться в повідомленні.
При цьому в «Укренерго» зазначили, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.
Причина таких обмежень — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки російських атак.
Водночас у компанії додали, що живлення об'єктів критичної інфраструктури завтра не обмежуватиметься.
Джерело: Мінфін
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