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25 червня 2024, 8:26

Укренерго: 25 червня відключення світла відбуватимуться протягом всього дня

В Україні у вівторок, 25 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Про це повідомляє Укренерго.

В Україні у вівторок, 25 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня.
Фото:depositphotos

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Графіки відключень

«25 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00», — йдеться в повідомленні.

При цьому в «Укренерго» зазначили, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

Причина таких обмежень — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки російських атак.

Водночас у компанії додали, що живлення об'єктів критичної інфраструктури завтра не обмежуватиметься.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
25 червня 2024, 8:43
#
А обсяг експорту я сподіваюсь не зменьшився , а то як же наші європейські партнери будуть жити без електроенергії
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